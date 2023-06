Une rencontre inédite entre musique baroque et musique orientale Maison Internationale de Rennes (MIR) – Auditorium Rennes, 11 juin 2023 16:00, Rennes.

Un concert pour faire découvrir réciproquement la musique traditionnelle orientale et l’oud grâce à Ahmad Alsharbati ainsi que la musique baroque avec le quatuor « Quatre-quarts » composé de Françoise, Jean-Michel, Catherine et Thibaud.

Puis dans un esprit universaliste, réunir ces deux genres musicaux éloignés en formant un quintette qui jouera alternativement des thèmes orientaux et baroques.

Ce qui est une belle image entre l’harmonie musicale et ce que pourrait être l’harmonie entre les cultures et les peuples.

Une participation libre est souhaitée.

Les fonds récoltés seront intégralement versés à l’association « Tous pour la Syrie » et seront utilisés pour les actions humanitaires qu’elle mène en Syrie, au Liban et en Jordanie pour le soutien du peuple syrien.

Maison Internationale de Rennes (MIR) – Auditorium 7 quai Chateaubriand Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine