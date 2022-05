Concert solidaire : musique et chant d’Orient par l’ensemble WAJD Maison internationale de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Concert solidaire : musique et chant d’Orient par l’ensemble WAJD Maison internationale de Rennes, 30 juin 2019 16:00, Rennes. Dimanche 30 juin 2019, 16h00 Sur place Venez découvrir la musique et le chant d’Orient enrichis de poésie par l’ensemble WAJD à l’auditorium de la Maison internationale de Rennes, dimanche 30 juin à partir de 16h00. Erwan Faou, pianiste rennais, commencera ce concert en interprétant des pièces de Debussy et de Piazzolla. Maison internationale de Rennes 7 quai chateaubriand, 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 30 juin 2019 – 16h00 à 19h00

Heure : 16:00 - 19:00

