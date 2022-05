Concert Solidaire Maison internationale de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Concert Solidaire Maison internationale de Rennes, 30 juin 2019 16:00, Rennes. Dimanche 30 juin 2019, 16h00 Sur place 12€, gratuit pour les -12 ans Concert oriental du groupe WAJD Le groupe parisien WAJD donne un concert solidaire au profit de notre projet de soutien des enfants réfugiés au Liban. Si vous aimez la musique et le chant d’Orient, la poésie et la musique classique, venez écouter l’ensemble WAJD à l’auditorium de la Maison internationale de Rennes. Au programme : – Erwan Faou, pianiste rennais – Khaled roumo : Poète syrien – Naziha Meftah : Chanteuse marocaine – Ghaiss Jasser : compositrice et pianiste Information et réservations : [http://www.touspourlasyrie.fr/lensemble-wajd-en-concert-a-rennes-le-30-juin-2019-pour-soutenir-les-refugies-syriens/](Nous invitons le groupe WAJD pour donner un concert solidaire au profit de notre projet de soutien des enfants réfugiés au Liban. Si vous aimez la musique et le chant d’Orient, la poésie et la musique classique, venez écouter l’ensemble WAJD à l’auditorium de la Maison internationale de Rennes. – Erwan Faou, pianiste rennais – Khaled roumo : Poète syrien – Naziha Meftah : Chanteuse marocaine – Ghaiss Jasser : compositrice et pianiste Information et réservations : http://www.touspourlasyrie.fr/lensemble-wajd-en-concert-a-rennes-le-30-juin-2019-pour-soutenir-les-refugies-syriens/) Un goûter syrien sera proposé à la fin ud concert la réservation sur touspourlasyrie.fr Maison internationale de Rennes 7 quai chateaubriand, 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 30 juin 2019 – 16h00 à 19h00

Détails Heure : 16:00 - 19:00

