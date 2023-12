Lucie Randoin : biologiste et résistante au carrefour des savoir-faire et des savoirs des îles du Ponant Maison internationale de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Lucie Randoin : biologiste et résistante au carrefour des savoir-faire et des savoirs des îles du Ponant
Mercredi 10 janvier 2024, 14h00

Début : 2024-01-10 14:00

Fin : 2024-01-10 15:30 Une conférence pour mieux découvrir l’impact des travaux de la biologie et de la diététique. Mercredi 10 janvier 2024, 14h00 1 Algues bretonnes, minéraux marins de l’île de Ré, gros sel de Noirmoutier, plasma de Quinton, relations circulaires avec des villes-ports (coquillages, économie bleue…) : comment les travaux de la biologiste Lucie Randoin ont positionné la maritimité comme un atout d’innovation durable pour partager des savoirs culturels et scientifiques ?

Algues bretonnes, minéraux marins de l'île de Ré, gros sel de Noirmoutier, plasma de Quinton, relations circulaires avec des villes-ports (coquillages, économie bleue…) : comment les travaux de la biologiste Lucie Randoin ont positionné la maritimité comme un atout d'innovation durable pour partager des savoirs culturels et scientifiques ?

Retour sur les réussites d'une aventure humaine et scientifique qui ont doté les îles du Ponant d'une grande ambition : offrir un avenir aux îles de l'Atlantique et de la Manche (Chausey, Bréhat, Batz, Ouessant, Molène, Sein, Glénan, Groix…).

