Foire Elisa-Napoleone Baciocchi : un marché international pour la paix Maison internationale de Rennes, Rennes, 10 janvier 2024, Rennes.

La passerelle Elisa-Napoleone Baciocchi a été dénommée par délibération municipale pour rendre hommage à : Elisa-Napoleone Baciocchi, Initiatrice des comices agricoles en Bretagne (1806 – 1869).

Une foire organisée par des femmes entrepreneures

Portée par l’association rennaise MATA, une foire agricole et culinaire organisée conjointement à Rennes et au Niger entend valoriser les produits locaux. La démarche de MATA consiste à aider à mieux vivre et à contribuer à l’insertion des femmes dans la société grâce à des actions et des échanges culturels en Bretagne et au Niger.

La fondatrice Fatimata Hamey Warou souligne : « Nous voulons mettre [en place] un réseau entre les femmes entrepreneures qui transforment et celles qui sont dans l’agriculture et l’élevage pour les mettre en réseau, parce que celles qui transforment ont justement besoin de la matière première et nous voulons éviter que cette matière première vienne de l’extérieur. On fait des ateliers de sensibilisation et en même temps des formations. »

Sur les traces de la princesse fermière

La princesse Élisa Napoléon Baciocchi, nièce de Napoléon Bonaparte, nait le 3 juin 1806 à Lucques en Italie. En 1824, elle épouse le comte Filippo Camerata, qui lui donne un fils, mais le couple se sépare peu après.

Lors de l’accession au pouvoir de son cousin Napoléon III, elle découvre la Bretagne. Initiée à l’étranger à la gestion d’une grande exploitation rurale, elle s’adonne à l’agronomie et à la pisciculture. Au contact des grands éleveurs du moment, elle remporte plusieurs prix à l’exposition universelle de 1855.

En 1858, à la suite de la mort de son fils et d’un voyage de Napoléon III, elle s’installe définitivement en Bretagne. Poursuivant ses passions, elle encourage l’élevage de poissons, d’huitres. Son nom est définitivement associé au village de Colpo qu’elle crée de toutes pièces. Elle meurt en 1869 dans son château de Korn-er-Houët, à l’âge de 63 ans.

De Colpo à Dosso

Le Niger, pays sahélien avec une superficie de 1 267 000 km2 dont les trois quarts désertiques, a une économie dominée par l’agriculture qui contribue à 40 % au PIB et représente le premier secteur générateur de revenu pour la population et pour l’État. Ce secteur agricole, qui n’exploite qu’environ 12 % du territoire national, connaît cependant d’innombrables défis.

Défis climatiques

Les engrais minéraux, qui ont pour rôle de fertiliser les sols, connaissent une application extrêmement limitée à cause de leur faible disponibilité sur les marchés locaux, de la faible capacité d’investissement de la plupart des paysans, des risques économiques dus aux aléas climatiques, de la non exploitation des ressources minérales locales et des déficiences dans les politiques et institutions agricoles.

L’enjeu régénératif

Une situation très préoccupante dans la région de Maradi particulièrement, mérite d’être signalée car très néfaste pour la vie des sols. En effet, la baisse progressive de la production d’arachide, a amené les paysans à adopter la culture du souchet qui est pratiquée avec des méthodes archaïques sur des terres très sableuses. Le système de production de souchet, actuellement mis en œuvre, est en train d’aggraver la destructuration et l’épuisement des sols déjà fragiles et menace sérieusement le devenir de l’agriculture dans cette région du pays.

Rennes métropole à l’Exposition universelle « Nourrir la planète, Energie pour la vie »

À l’Exposition universelle Milan 2015, consacrée pour la première fois à l’alimentation, la région Bretagne était présente sur le pavillon France, avec Rennes Métropole, Saint-Brieuc Agglomération et Quimper Communauté pour : « Produire et nourrir autrement ». Qu’en sera-t-il en 2025 pour l’Exposition universelle d’Osaka prévue au Japon autour des thèmes « Sauver des vies », « Connecter des vies » et « Transformer des vies » ?

Pavillon des femmes : Un Seul Monde, Une Seule Santé ?

Pour pérenniser les actions issues de la foire Elisa-Napoleone Baciocchi : marché international pour la paix, la constitution d’un reseau multi-acteurs est centrale. Objectif ? Mener des coalitions créatives lors de grands événements pour créer, collaborer et innover ensemble.

Un premier colloque Pouvoir agir, Pouvoir d’agir organisé en novembre 2023 et consacré à la santé des femmes a permis de faire ressortir des préconisations de coalitions multi-acteurs. A ce titre, l’association MATA souhaiterait proposer un voyage de plaidoyer à l’occasion du pavillon des femmes à l’occasion de la prochaine Exposition universelle d’Osaka (Japon).

Rennes et Sendai : un jumelage avec le Japon depuis 1967

Située dans le nord-est du Japon dans la région du Tohoku, Sendai, 1 million d’habitants, est jumelée avec Rennes depuis 1967.

Osaka 2025, plateforme des objectifs du développement durable (ODD)

En 2025, nous ne serons qu’à quelque cinq années de 2030, la cible fixée par les Nations Unies pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), Elle sera donc cruciale pour redoubler d’efforts afin de réaliser ces objectifs. L’Expo 2025 Osaka, Kansaï deviendra donc un tremplin stratégique pour concrétiser les ODD à l’horizon de 2030.

Partenaires :

Association Mata, Représentation Bretagne des clubs pour l’UNESCO, Fondation culturelle Théophile Lognoné

Maison internationale de Rennes, 7 Quai Chateaubriand Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine