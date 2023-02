Le Récite de Sara Isaakovna par la Cie Doroguina Maison Héloïse Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Le Récite de Sara Isaakovna par la Cie Doroguina Maison Héloïse, 19 mars 2023 15:00, Rennes. Le grésillement d'une voix russe dans un magnétophone. Le son du projecteur de diapositives…Deux femmes portant la voix d'une autre femme…Récit d'une absente à un absent pour les présents. Dimanche 19 mars, 15h00 1 Théâtre. Le Récit de Sara Isaakovna par la Cie Doroguina. Le grésillement d'une voix russe dans un magnétophone. Le son du projecteur de diapositives…Deux femmes portant la voix d'une autre femme…Récit d'une absente à un absent pour les présents.Dans le cadre de Théâtre ici et là« FETTAAR35. Dimanche 19 mars de 15 h à 16 h 30, Maison Héloïse, 13, rue de Redon, 13 rue de Redon, Rennes. Tarif 5€, réduit 2€. Contact : 06 12 49 23 79, fettaar.35@gmail.com, https://www.facebook.com/FETTAAR35000.

