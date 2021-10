Rennes Maison du Ronceray Ille-et-Vilaine, Rennes Récital Boris Vian par Anne Melou Théâtre de la Mouche. Maison du Ronceray Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Récital Boris Vian par Anne Melou Théâtre de la Mouche. Maison du Ronceray, 13 mars 2022 15:00, Rennes. Dimanche 13 mars 2022, 15h00 Sur place Tarif 4 et 2 € fettaar.35@gmail.com, 0612492379 “À travers quelques chansons à l’humour déjanté et aux textes surréalistes, Boris Vian nous propose son regard sur l’harmonie au sein de l’institution du mariage…ou en dehors”. Récital Boris Vian par le Théâtre de la mouche, interprété par Anne Melou. “À travers quelques chansons à l’humour déjanté et aux textes surréalistes, Boris Vian nous propose son regard sur l’harmonie au sein de l’institution du mariage…ou en dehors”. Dans el cadre de Théâtre ici et là! organisé par la FETTAAR Maison du Ronceray 110, rue de la poterie 35200 Rennes Francisco-Ferrer – Vern – Poterie Ille-et-Vilaine dimanche 13 mars 2022 – 15h00 à 16h30

