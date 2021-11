Plastique Impact Maison des Squares, 23 bis place de Serbie 35000 Rennes, 24 novembre 2021 14:00, Rennes.

A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, La Belle Déchette et l’Atelier Commun organisent l’événement Plastique Impact.

Le mercredi 24 et le samedi 27 novembre 2021, à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, La Belle Déchette et l’Atelier Commun organisent l’événement Plastique Impact. Un temps festif et convivial programmé sur le quartier du Blosne et dans les locaux partagés de La Belle Déchette & L’Atelier commun, en partenariat avec L’équipière, le MobiLab de la Maison des Squares, Au P’tit Blosneur et Zero Waste Rennes. Objectif : sensibiliser à la question des déchets plastiques, à leur omniprésence dans notre quotidien et surtout échanger autour des alternatives.

Mercredi 24 novembre 2021 – de 14h à 17h – Opération « Clean ton Blosne »

En s’appuyant sur Precious Plastic, cet événement propose de sensibiliser à la question des déchets plastiques qui nous entourent. Precious Plastic, c’est à la fois une communauté internationale et des machines dont les plans ont été conçus en open source par le hollandais Dave Hakkens. Dès 14h, venez ramasser les déchets présents dans l’espace public, comprendre les différents types de plastiques, broyer les matières pouvant être recyclées et les transformer sur place.

