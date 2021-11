Rennes Maison des associations Rennes Ille-et-Vilaine Ille-et-Vilaine, Rennes Conférence-spectacle “Famille à la masse : construire sa famille quel chantier !” Maison des associations Rennes Ille-et-Vilaine Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Conférence-spectacle “Famille à la masse : construire sa famille quel chantier !” Maison des associations Rennes Ille-et-Vilaine, 18 novembre 2021 20:00, Rennes. Jeudi 18 novembre, 20h00 Sur place Entrée libre et gratuite, port du masque obligatoire Conférence-spectacle autour de la parentalité A travers un spectacle mi one-woman show, mi conférence, Isabelle Pénin, médiatrice familiale vous invite à vous questionner sur ce qu’est la famille, votre famille. De la mise en couple à la parentalité, du départ du nid à la perte de nos parents. Que votre famille soit traditionnelle ou pas, qu’elle soit unie ou en rupture, vos trouverez votre place au coeur de cette soirée ludique et inspirante. Maison des associations Rennes Ille-et-Vilaine 6 cours des Alliés 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine jeudi 18 novembre – 20h00 à 22h00

Détails Heure : 20:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Maison des associations Rennes Ille-et-Vilaine Adresse 6 cours des Alliés Ville Rennes Age minimum 15 Age maximum 107 lieuville Maison des associations Rennes Ille-et-Vilaine Rennes