Conférence gesticulée écologie et numérique “The Dark side of the nouvelles technologies de communication” Maison des associations Rennes Ille-et-Vilaine, 25 janvier 2022 20:15, Rennes. Mardi 25 janvier 2022, 20h15 Sur place Gratuit – Inscription obligatoire http://forms.office.com/r/mpVgTWtsbG Entre clowneries et jongleries, réflexions participatives et anecdotes, une conférence gesticulée de la Compagnie des Frères Lepropre pour faire le point sur les impacts et enjeux liés au numérique. L’ALEC du Pays de Rennes et la Ville de Rennes vous invitent à découvrir la face cachée du monde numérique, des smartphones à travers une conférence gesticulée animée par la Compagnie des Frères Lepropre.

Entre clowneries et jongleries, réflexions participatives et anecdotes, nous ferons le point sur les différents impacts et enjeux liés au numérique. Un voyage dans un monde à la fois virtuel mais aussi très réel. Organisée en partenariat avec la Ville de Rennes

Pass sanitaire obligatoire Inscription : https://forms.office.com/r/mpVgTWtsbG

Lieu : Maison des associations

Auditorium

6 cours des alliés Accès :

En métro : arrêt Charles de Gaulle

En train : à 5 min de la Gare SNCF de Rennes

En bus : arrêts Charles de Gaulle, Champs Libres ou Gare Maison des associations Rennes Ille-et-Vilaine 6 cours des Alliés 35000 Rennes

