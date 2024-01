Taïwan, entre chien et loup Maison des associations Rennes Ille-et-Vilaine Rennes, lundi 19 février 2024.

Début : 2024-02-19 09:00

Fin : 2024-04-26 18:00

Exposition à la Maison des Associations de Rennes dans le cadre du festival Travelling 2024. 19 février – 26 avril 1

Taïwan, entre chien et loup

Exposition dans le cadre du Festival Travelling organisé par l’association Clair Obscur

Du 19 février au 27 avril 2024

L’instantané – Espace d’exposition

Maison des Associations

À Taïwan, lorsque le soleil se couche et que la vie nocturne émerge, les codes sociaux s’évanouissent discrètement et les apparences se relâchent. C’est cette brèche ouverte dans la pénombre que Jimmy Beunardeau souhaite révéler.

Partagé entre deux continents, ce photographe français nous fait découvrir un monde baigné de la lumière des temples, des néons et des lanternes, et où Taïwanais et Taïwanaises deviennent des sujets d’attention.

+ Dates à retenir +

Visite de l’exposition : mercredi 13 mars à 16h30

Visite de l’exposition en présence de Jimmy Beunardeau : mercredi 24 avril à 16h30

Clôture de l’exposition en présence de Jimmy Beunardeau : 25 avril à 18h30

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 14h à 17h30

/!/ Fermeture de la Maison des Associations du 30 mars au 1er avril 2024 (week-end de Pâques).

Toutes les informations sont à retrouver sur :

– Le site de la Maison des Associations : mda-rennes.org

– Le site de L’instantané : https://linstantane-exposition.fr/

– Le site du festival Travelling : https://shorturl.at/fsKUV

Crédit photo : Jimmy Beunardeau

Maison des associations Rennes Ille-et-Vilaine 6 cours des Alliés Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine