Exposition photographique à la Maison des Associations de Rennes, réalisée par le photographe ukrainien Pavlo Borshchenko dans le cadre du Festival Glaz. 8 novembre – 4 décembre 1

Pavlo Borshchenko

Soumy : chagrin de mes jours

Exposition du 8 novembre au 4 décembre 2023

Dans un contexte où l’Ukraine est au cœur de l’attention médiatique et politique, l’art sous toutes ses formes peut nous permettre d’accéder à une autre réalité : celle de l’envers du désastre humain, celle de vies et d’identités négociées au-delà du temps de la guerre. Or, la photographie est l’un des médiums artistiques permettant de créer une autre narration sur un pays dont l’histoire dépasse de loin les conflits actuels. Le photographe Pavlo Borshchenko inscrit son travail dans cette perspective, et livre une vision originale de son pays à travers le prisme de sa propre histoire.

Cette exposition s’inscrit dans le festival Glaz qui a lieu du 16 au 19 novembre. Plus d’informations : https://glaz-festival.com/

DATES À RETENIR

Vernissage : le jeudi 9 novembre à 18h

Visite en présence du photographe Pavlo Borshchenko : le samedi 18 novembre à 16h30

Visite de l’exposition : le mercredi 22 novembre à 16h30

Visible du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 14h30 à 18h.

Fermé le dimanche, les 11 et 12 novembre

Visuel : Pavlo B., Salvo, de la série « Symu : sorrow of my days » [Soumy: chagrin de mes jours], 2018.

Maison des associations Rennes Ille-et-Vilaine 6 cours des Alliés Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine