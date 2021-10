Rennes Maison des Associations Ille-et-Vilaine, Rennes Présentation de dossiers de DEC par leurs autrices et auteurs Maison des Associations Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Présentation de dossiers de DEC par leurs autrices et auteurs Maison des Associations, 17 novembre 2021 09:30, Rennes. Mercredi 17 novembre, 09h30 Sur place Ouvert à toutes et tous. Gratuit. Inscriptions par mail à : secretaire@kendeskin.bzh https://www.facebook.com/KENDESKIN Présentation de dossiers de DEC Sept anciennes et anciens élèves de Diplôme d’Etudes Celtiques font une présentation orale des dossiers qu’ils ont remis pour l’obtention de leur diplôme. Les thématiques abordées : “Plouha, les nuits sans lune de 1944 – Les réseaux d’évasion d’aviateurs : des premières filières au succès du réseau Shelburn” par Jean Thouement – D.S.E.C. promotion Jeanne Malivel – Yann-Fañch Kemener 2019 “Les études celtiques – Aux sources du D.E.C. et du D.S.E.C.” par Michel Bellebon de la Tibouvais – D.S.E.C. promotion Jeanne Malivel – Yann-Fañch Kemener 2019 “Bécassine, cette méconnue”- par Olga Roukavichnikoff-Pilon – D.E.C. promotion Hermine 2020 “La Teillouse” par Gaelle Latour-Bouin – D.E.C. promotion Jeanne Malivel – Yann-Fañch Kemener 2019 “Principes républicains et langues régionales et minoritaires” par Bernard Le Roux-Lomenec’h – D.E.C. promotion Hermine 2020 “La petite reine, sport roi en Bretagne : 150 d’histoire cycliste à travers les vélodromes bretons” par Clément Robert – D.E.C. promotions Alan Stivell et Jeanne-Malivel – Yann-Fañch Kemener 2019 “Geo-Fourrier – Peintre, graveur, et illustrateur en pays bigouden” par Jacqueline Pasquereau – D.E.C. promotion Glenmor 2017 Maison des Associations 6 cours des Alliés 35000 Rennes 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine mercredi 17 novembre – 09h30 à 17h30

