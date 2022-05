Expositions photographique “Des étoiles plein les yeux !” – Médiaparks Maison des Associations, 26 octobre 2020 09:00, Rennes.

Exposition proposée par Mediaparks sur le thème de l’identité européenne, grâce à des échanges scolaires (France, Roumanie et Grèce) organisés dans le cadre d’un projet Erasmus +.

Dans le cadre d’un projet Erasmus+, des collégiens de trois pays européens différents­­– Roumanie, Grèce et France ­­– ont eu l’opportunité de se rencontrer et de partager un travail commun : celui de rédiger des articles sur les thématiques de l’identité et du partage. Écrits en français, en roumain et en grec, ces articles ont alimenté ces collégiens et les ont accompagné tout au long de leur périple à travers l’Union européenne. Passer « d’une identité de quartier à une identité européenne » : c’est que cette exposition propose.

Mediaparks est une association à vocation éducative composée d’enseignants, d’éducateurs spécialisés et de parents, souhaitant s’impliquer dans la promotion de valeurs citoyennes et favorisant le vivre-ensemble. L’engagement de l’association s’incarne à travers plusieurs projets. Mediaparks assure à chaque trimestre une revue du même nom dont les articles sont rédigés par des jeunes accompagnés de membres de la société civile ainsi qu’un journal numérique « Au Fil de la Plume ». Elle organise également des événements comme des séminaires de formations consacrés à l’apprentissage de la démarche journalistique, des formations à l’esprit critique ou encore « Les Tribuns de la République », une cérémonie d’éloquence permettant aux jeunes de prendre la parole sur des enjeux importants pour l’avenir de la société civile.

Enfin, l’association a développé récemment Les Tribuns de la Rép’, une marque de vêtements dont la vocation est d’influencer le changement des repères identitaires, spécialement dans les quartiers populaires et dans les zones déclassées. L’enjeu commun de toutes ces opérations est d’accompagner tout individu, quel que soit son âge, son genre, ses origines, sa nationalité, dans le développement de son identité. Lui permettant de s’intégrer, de faire ses choix, d’assumer des responsabilités et de s’épanouir, intellectuellement, socialement et civiquement.

Entrée libre – Port du masque obligatoire

Vernissage le 5 novembre à 18 h 30

Réservations de visites guidées : expositions@asso-bug.org

Maison des Associations 6 cours des Alliés, Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

