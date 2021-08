Exposition Rencontres engagées – Association Proxité Maison des Associations, 1 septembre 2021 09:00, Rennes.

1 septembre – 5 novembre

L’exposition photographique “Rencontres engagées” invite à découvrir des relations de parrainage entre jeunes et professionnels actifs.

L’exposition photographique “Rencontres engagées” invite à découvrir des relations de parrainage permettant à des jeunes de s’épanouir, de prendre confiance en eux et en leur avenir, quels que soient leur parcours, leur âge et leurs histoires. Des portraits de binômes ont été réalisés entre 2020 et 2021 par Floriane Tadjine, filleule Proxité en insertion professionnelle dans la vente et passionnée par la photographie.

Visites d’exposition : 22 septembre et 27 octobre à 16h

Rencontres bénévoles : 29 septembre et 20 octobre

Réservation conseillée – Port du masque obligatoire et pass sanitaire requis

Maison des Associations 6 cours des alliées 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

