L'exposition "2°C" retrace l'expédition de Vincent Grison au Pôle Nord. En 2021, une expédition est partie de Rennes pour rejoindre la banquise dans l'Est du Groenland en utilisant des mobilités douces (vélo, voilier, rame, cerf-volant, marche). Son objectif était de créer du lien entre les habitants de la Métropole et un endroit du monde en grande détresse climatique. Une aventure de 3 mois à destination de l'Arctique pour nourrir un programme éducatif, des sujets de recherche et une campagne de sensibilisation à l'environnement pour les Rennais. Vincent Grison, responsable de l'expédition, nous invite au travers de cette exposition, à découvrir la région de l'Est du Groenland et la réalité d'une expédition polaire en solitaire. Accompagnée de l'embarcation utilisée pendant l'expédition, cette série de photographie retrace l'histoire de cette aventure singulière dans un monde blanc, glacé, habité par les ours. Un récit local par ses attaches et global par ses enjeux qui fait écho à l'objectif planétaire de limiter le réchauffement climatique à +2°C.

Exposition photographique +2°C
Maison des Associations, 10 novembre 2021 09:00, Rennes
10 novembre 2021 – 14 janvier 2022

