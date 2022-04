Concert Funky Frogs x Silk Maison des associations Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Concert Funky Frogs x Silk Maison des associations, 7 mai 2022 20:00, Rennes. Samedi 7 mai, 20h00 Sur place Plein tarif : 10 € – Enfants : 6 € (- 12 ans, sur justificatif) https://www.helloasso.com/associations/abadachoeur/evenements/concert-funky-frogs-x-silk Rejoignez les Funky Frogs et Silk pour un spectacle vocal convivial et plein d’énergie. Rejoignez les Funky Frogs et Silk pour un spectacle vocal convivial et plein d’énergie. Plongez dans l’univers du groupe de rock QUEEN avec les 24 choristes de Silk accompagnées d’un piano. Puis laissez-vous emporter au son des plus grands tubes soul, pop et funk interprétés en version a capella par les Funky Frogs. Présentation de Silk L’ensemble vocal SILK propose pour ce concert une revisite des grands titres du groupe mythique QUEEN. 24 jeunes filles, accompagnées par un piano, s’engagent avec énergie et sensibilité dans le lyrisme de la musique pop-rock ! Direction : Françoise Tettamanti/Piano et arrangements originaux : Gaétan Chapon Présentation des Funky Frogs 36 choristes vous invitent dans une épopée lyrique aux sons des plus grands tubes soul, pop et funk des années 70 à aujourd’hui. Les Funky Frogs vous proposent un véritable show avec des arrangements a capella originaux agrémentés de mises en espace, percussions corporelles et beatbox. Direction artistique et arrangements : Jeanne Dambreville. Les Funky Frogs font partie de l’Association Abada. Maison des associations 6 Cours des Alliés 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine samedi 7 mai – 20h00 à 21h30

