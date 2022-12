Chili 74 – Alain Keler Maison des Associations Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Chili 74 – Alain Keler Maison des Associations, 2 février 2023 09:00, Rennes
2 février – 23 mars 2023
Sur place
Gratuit – Entrée libre
expositions@asso-bug.org

Chili 74 : une exposition sensible d’une Amérique latine complexe des années 1970, réalisée à l’occasion de la 34ème édition du Festival Travelling par Alain Keler Chili 74 Du 02 février au 23 mars 2023

Maison des Associations, Rennes

Nous sommes en 1974 : expatrié à New York du haut de ses 26 ans, le jeune photographe reçoit sa première commande professionnelle pour une édition de voyage en Amérique du Sud. Ce projet, qui lui permet de parcourir le continent pendant deux mois, l’amène à Santiago de Chili, un an après le coup d’état mené par Augusto Pinochet (1973).

Au cours de sa longue carrière (qui n’est pas finie !), aura été témoin de nombreuses crises de ce monde sans jamais cesser d’en saisir la beauté. Photographiant presque exclusivement l’être humain, il porte sur les situations les plus complexes, un regard bienveillant.

Une exposition sensible d’une Amérique latine complexe des années 1970, réalisée à l’occasion de la 34ème édition du Festival Travelling. Vernissage le 02 février à 18h30

Rencontre avec les Éditions de Juillet et découverte des ouvrages d’Alain Keler : 03 février

