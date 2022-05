Exposition “Les invisibles” Maison des Associations, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Exposition “Les invisibles” Maison des Associations, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes, 8 juin 2022 09:00, Rennes. 8 juin – 14 juillet Sur place Gratuit expositions@asso-bug.org L’exposition Les invisibles est une invitation à se sensibiliser sur la situation des personnes exilées à Rennes. Exposition Les invisibles

Association Utopia 56

Du 8 juin au 13 juillet 2022 L’exposition Les invisibles est une invitation à se sensibiliser sur la situation des personnes exilées à Rennes. Hector Codazzi, photographe, a suivi les bénévoles de l’association Utopia 56 Rennes en maraudes. Les équipes soutiennent, accompagnent, orientent les familles exilées et les Mineurs non accompagnés. Ces photographies mettent en lumière le destin collectif des réfugiés en France. Gratuit – Entrée libre

Vernissage le mardi 14 juin à 18h30 – Maison des Associations Maison des Associations, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes 6 cours des Alliés 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine mercredi 8 juin – 09h00 à 18h00

jeudi 9 juin – 09h00 à 18h00

vendredi 10 juin – 09h00 à 18h00

samedi 11 juin – 14h00 à 17h30

lundi 13 juin – 09h00 à 18h00

mardi 14 juin – 09h00 à 18h00

mercredi 15 juin – 09h00 à 18h00

jeudi 16 juin – 09h00 à 18h00

vendredi 17 juin – 09h00 à 18h00

samedi 18 juin – 14h00 à 17h30

lundi 20 juin – 09h00 à 18h00

mardi 21 juin – 09h00 à 18h00

mercredi 22 juin – 09h00 à 18h00

jeudi 23 juin – 09h00 à 18h00

vendredi 24 juin – 09h00 à 18h00

samedi 25 juin – 14h00 à 17h30

lundi 27 juin – 09h00 à 18h00

mardi 28 juin – 09h00 à 18h00

mercredi 29 juin – 09h00 à 18h00

jeudi 30 juin – 09h00 à 18h00

vendredi 1er juillet – 09h00 à 18h00

samedi 2 juillet – 14h00 à 17h30

lundi 4 juillet – 09h00 à 18h00

mardi 5 juillet – 09h00 à 18h00

mercredi 6 juillet – 09h00 à 18h00

jeudi 7 juillet – 09h00 à 18h00

vendredi 8 juillet – 09h00 à 18h00

samedi 9 juillet – 14h00 à 17h30

lundi 11 juillet – 09h00 à 18h00

mardi 12 juillet – 09h00 à 18h00

mercredi 13 juillet – 09h00 à 18h00

jeudi 14 juillet – 09h00 à 18h00

Détails Heure : 09:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Maison des Associations, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes Adresse 6 cours des Alliés Ville Rennes Age maximum 99 lieuville Maison des Associations, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Maison des Associations, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Exposition “Les invisibles” Maison des Associations, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes 2022-06-08 was last modified: by Exposition “Les invisibles” Maison des Associations, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes Maison des Associations, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes 8 juin 2022 09:00 35000 Rennes Rennes 6 cours des Alliés maison des associations Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine