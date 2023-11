La Vilaine, exposition dessinée en bande Maison des Associations, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

L’instantané (espace d’exposition) La Vilaine Association est un collectif d’auteur.trices rennais.es qui publie tous les ans une revue de bande dessinée. Particularité : toutes les histoires se passent à Rennes. Cette année, La Vilaine revient avec un 5ème numéro et une exposition inédite ! Retour sur une aventure collective qui s’ancre dans le paysage rennais à coups de crayons et de coups à boire. Rendez-vous à L’Instantané du 11 décembre 2023 au 10 février 2024. // DATES À RETENIR

– Vernissage de l’exposition : mardi 12/12 à 18h30

– Marché de Noël : mercredi 13/12 de 16h à 21h

+ Une Vilaine rencontre à prévoir en 2024 ! // INFOS PRATIQUES

Ouvert du lundi au vendredi de 9h-18h, le samedi de 14h-17h30

Fermé les dimanches

Gratuit, entrée libre Contact : expositions@asso-bug.org

