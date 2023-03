Alternatif ! Les punks à Rennes Maison des Associations, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Alternatif ! Les punks à Rennes Maison des Associations, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes, 6 avril 2023 09:00, Rennes. Entre musique, fanzine, photos et témoignages, l’exposition propose d’explorer les lieux emblématiques de la scène punk rennaise. 6 avril – 23 juin 1 Style musical, graphique ou vestimentaire, position politique ou sociale, le punk est un champ d’expression large et diversifié, un mouvement transgressif, une culture alternative. L’exposition propose d’explorer les lieux emblématiques du punk rennais, d’écouter de la musique, de voir des concerts, de lire des fanzines. et de découvrir des témoignages d’acteurs et actrices de la scène rennaise. //LES RENDEZ-VOUS À NOTER Jeudi 6 avril à 18h30 : Vernissage de l’exposition – Maison des Associations

Vendredi 7 avril à 14h : conférence autour du projet PIND à l’Université Rennes 2, Amphi L3 – Entrée libre

Vendredi 7 avril à 20h30 : projection de L’affaire des divisions Morituri (- de 16 ans) au Cinéma Arvor – Infos pratiques et tarifs sur le site du cinéma

Samedi 8 avril à 14h30 et 16h : atelier fabrication de badge avec l’équipe MAGEMI – 15 places – Gratuit sur réservation à mastermagemi@gmail.com

Mercredi 12 avril à 14h : atelier fanzine avec l’artiste plasticien Samuel Etienne – 15 places – Gratuit sur réservation à mastermagemi@gmail.com

Vendredi 14 avril à 20h30 : concert Megadef/Angry Yéti à la salle Smague (16 rue Papu, Rennes) – Gratuit (places limitées) //PRÉPARER VOTRE VENUE

Découvrez en ligne les éléments pour préparer votre visite à la Maison des associations :

Sur la plateforme Pearltrees : https://www.pearltrees.com/linstantane

Le site internet de l’exposition : http://magemi.fr/punk Maison des Associations, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes 6 cours des Alliés Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

