Pochade millénariste Maison de quartier, Villejean, 15 mai 2022 15:00, Rennes. Dimanche 15 mai, 15h00 Sur place plein tarif : 10€ / RSA, Sortir !, étudiants… : gratuit http://lescoriaces.fr/, https://www.facebook.com/Les-Coriaces-304002696876055 Alors que vont avoir lieu les cérémonies et fêtes qui accompagneront le changement de millénaire, les exclus qui pourraient donner une image négative de la ville sont pourchassés… POCHADE MILLÉNARISTE d’Eugène Durif

Mise en scène : Cécile Kiffer / les Coriaces À partir de 12 ans

Durée estimée : 1h30 Alors que vont avoir lieu les cérémonies et fêtes qui accompagneront le changement de millénaire, les exclus qui pourraient donner une image négative de la ville sont pourchassés par des « brigades humanitaires », qui veulent les regrouper dans des centres à l’écart de la ville. Certains refusent et se cachent. À la faveur d’une grande panne d’électricité, ils sortent des lieux où ils sont terrés et une « fête des gueux », un carnaval bouffon, s’improvise dans la rue. Mais l’Ordre va s’avancer à visage découvert (sans plus d’alibi humanitaire) et reprendre ses droits. Interprétation : Marie Alams, Bérengère Agassis-Benyoub, Xavier Beaufils, Émeline Callo, Marie-Françoise Dufau, Junior Joseph, Tina Joseph, Cécile Kiffer, Emmanuelle Labrosse-Bastien, Mathilde Lejeune, Charlize Malingre, Odile Mauguin, Ronan Olnet, Elsa Schaffer Musique originale : Elsa Schaffer

Musiques additionnelles : Émeline Callo, Burn in hell, Mr Hertz, André Dufau

Costumes : Caroline Binet, Marie-Françoise Dufau, Geneviève, Cécile Kiffer

Décors : Christophe François, Romain Thomas

Lumières : Romain Thomas, Johan Debert

Son : Johan Debert Maison de quartier, Villejean 2 rue de Bourgogne 35000, Rennes 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine dimanche 15 mai – 15h00 à 16h30

