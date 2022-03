Conférence-débat. Israël : À quoi ressemble l’apartheid envers les palestiniens ? Maison de quartier, Villejean, 1 avril 2022 20:00, Rennes.

Vendredi 1 avril, 20h00 Sur place Entrée libre rennes1@amnestyfrance.fr

Organisé par Amnesty International, Association France Palestine Solidarité, Ligue des droits de l’homme. Courte vidéo, présentation du récent rapport d’A.I., témoignages de palestiniens, débat.

L’apartheid a une définition bien précise en droit international.

Après 4 ans de recherche , Amnesty International déclare dans son rapport « L’Apartheid commis par Israël à l’encontre des Palestiniens. Un système cruel de domination et un crime contre l’humanité ». diffusé en février 2022 que l’État israélien a mis en place un apartheid à l’encontre des Palestiniens.

Comment cette apartheid se traduit dans la vie des palestinien.ne.s. ?

Une courte vidéo explicative, un exposé et un temps d’échange permettront de mieux cerner les principaux éléments du système d’oppression et de domination mis en place par Israël à l’encontre des Palestinien·ne·s:

– la fragmentation territoriale ;

– la ségrégation et le contrôle ;

– la dépossession des terres et des propriétés ;

– et la privation des droits économiques et sociaux.

Des témoignages de palestiniens de Rennes viendront également alimenter le débat.

Intervenant.e.s :

– Martine Brizemur – Coordonnatrice Israël / Territoires palestiniens occupés / Palestine (Etat de) d’Amnesty International France

– Palestiniens de Rennes

Organisateurs :

– Groupe de Rennes d’Amnesty International France

– Association France Palestine Solidarité

– Ligue des droits de l’homme de Rennes

Lien facebook : https://fb.me/e/1hWCH6kmu

Maison de quartier, Villejean 2 rue de Bourgogne 35000, Rennes 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

vendredi 1er avril – 20h00 à 22h30