A l’occasion du Colloque Corps et santé des femmes, pouvoir agir et pouvoir d’agir, Kevin Lognoné présentera les opportunités et dynamiques de plaidoyer offertes au Pavillon des femmes. Vendredi 24 novembre, 09h30 1

Dans le cadre du Colloque Corps et santé des femmes, pouvoir agir et pouvoir d’agir, Kevin Lognoné propose de revenir sur le Pavillon des Femmes de l’Exposition universelle de Dubaï qu’il a pu visiter dans le cadre d’un voyage d’étude. Son intervention visera aussi à encourager le développement des axes d’ouverture et de réflexion avec le Japon.

Osaka se prépare à accueillir la prochaine Exposition universelle prévue en 2025 autour du thème : « Concevoir une société future pour nos vies ». Les nations du monde entier seront invitées à travailler tout particulièrement sur trois sous-thèmes de prospective : « Sauver des vies », « Inspirer des vies » et « Connecter des vies » pour partager défis et solutions provenant du monde entier.

A propos du colloque :

Ce colloque qui accueille cette présentation repose sur une démarche participative multi-acteurs (professionnel.le.s de la santé et de l’accompagnement, étudiant.e.s, femmes concernées de France et du Niger) ayant pour finalité de mettre en évidence des bases de compréhensions de différents environnements socio-culturels, du rapport au corps ou encore des codes culturels. L’approche novatrice consiste à mettre les femmes au centre du projet et du colloque.

A propos du conférencier :

Kevin Lognoné anime la représentation Bretagne de la fédération française des clubs pour l’UNESCO. Et développe des travaux de recherche à caractère historique dans le cadre de la France Design Week.

