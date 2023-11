Exposition universelle d’Osaka 2025 : créons un réseau multi-acteurs replaçant les femmes au centre Maison de quartier, Villejean Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Exposition universelle d’Osaka 2025 : créons un réseau multi-acteurs replaçant les femmes au centre Maison de quartier, Villejean Rennes, 24 novembre 2023T 09:30, Rennes. Exposition universelle d’Osaka 2025 : créons un réseau multi-acteurs replaçant les femmes au centre Maison de quartier, Villejean Rennes Vendredi 24 novembre, 09h30 L’exposition universelle d’Osaka de 2025 est une opportunité pour réveiller les ressources dormantes de Rennes en revisitant ses relations avec le Japon dont le jumelage avec Sendai qui s’essouffle. Vendredi 24 novembre, 09h30 1

https://fb.me/e/K8Ba7IkD L’objectif du colloque « Pouvoir Agir, Pouvoir d’Agir » est de bâtir une réflexion prospective sur la santé de demain, en ciblant particulièrement la santé et le corps des femmes. De nouveaux produits « femtech » (technologie féminine) donneront aux gens la chance d’apprendre ensemble sur les problèmes de santé des femmes. En nous concentrant sur la sensibilisation, ce processus permettra aux hommes et aux femmes de réfléchir davantage à leur propre santé. Connaissez-vous le kaki ? Les pelures de kaki contiendraient des substances aux excellentes qualités désodorisantes et hydratantes. Bien qu’ils soient normalement jetés pendant le processus de production d’anpo-gaki, Hitobito, une jeune entrepreneure japonaise, les a utilisés pour développer des produits de soins féminins. En 2025, nous ne serons qu’à quelque cinq années de 2030, la cible fixée par les Nations Unies pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), Elle sera donc cruciale pour redoubler d’efforts afin de réaliser ces objectifs. L’Exposition universelle d’Osaka et son pavillon des femmes deviendront donc un tremplin stratégique pour concrétiser les ODD à l’horizon de 2030. Maison de quartier, Villejean 2 rue de Bourgogne 35000, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 09:30 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Maison de quartier, Villejean Adresse 2 rue de Bourgogne 35000, Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Maison de quartier, Villejean Rennes

Maison de quartier, Villejean Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/