Rennes Maison de quartier Le grand Cordel Ille-et-Vilaine, Rennes Arsenie et vieilles dentelles par les Brûleurs de Planches Maison de quartier Le grand Cordel Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Arsenie et vieilles dentelles par les Brûleurs de Planches Maison de quartier Le grand Cordel, 23 janvier 2022 15:00, Rennes. Dimanche 23 janvier 2022, 15h00 Sur place Tarif 4 et 2 € fettaar.35@gmail.com, 0612492379 Mortimer Brewster vient annoncer à ses deux tantes Dorothy et Martha, son mariage avec Elaine. Mais rien ne va se passer normalement. Les deux tantes ont un terrible secret. Arsenic et vieilles dentelles de Joseph Kesselring par les Brûleurs de Planches. Mortimer Brewster vient annoncer à ses deux tantes Dorothy et Martha, son mariage avec Elaine. Il découvre, caché dans un coffre, un homme… Ses deux tantes lui avouent alors, le plus ingénument du monde leur petit secret. Théâtre ici et là! FETTAAR Maison de quartier Le grand Cordel 18, rue des plantes Rennes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine dimanche 23 janvier 2022 – 15h00 à 15h30

Détails Heure : 15:00 - 15:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Maison de quartier Le grand Cordel Adresse 18, rue des plantes Rennes Ville Rennes lieuville Maison de quartier Le grand Cordel Rennes