Village Solid’art Maison de Quartier La Touche, 23 novembre 2019 10:00, Rennes. Samedi 23 novembre 2019, 10h00 Sur place Entrée Libre la journée https://www.facebook.com/events/2425100194420648/ Un village Solid’Art (village associatif, repas anti-gaspi, vide dressing solidaire, vente aux enchères, animations à destination des petits et des grands,…) Solid’Art 2019, c’est quoi ? C’est la réunion de deux associations d’aide aux personnes en situation de grande précarité à Rennes, à l’occasion d’une journée de sensibilisation autour des problématiques de la rue, par le biais des arts de la rue. Plus d’infos sur Utopia 56 Rennes …. http://www.utopia56.com/fr/utopia-56-rennes http://www.utopia56.com/fr/actualite/rennes-apres-campement-actualites-terrain Plus d’infos sur Cœurs Résistants …. https://coeursresistants.wixsite.com/asso Cette journée se décompose en deux temps : – Un village Solid’Art au sein de la Maison de quartier La touche (village associatif, repas anti-gaspi, vide dressing solidaire, vente aux enchères, animations à destination des petits et des grands, etc.) – Une soirée concert Solid’Art se tenant au Théâtre du Vieux-St-Etienne, ayant pour but de récolter des fonds et pérenniser nos actions auprès des personnes en situation de grande précarité. Venez à notre rencontre pour partager un moment de convivialité et prendre connaissance de la situation des personnes à la rue de Rennes. Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon 35706 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine samedi 23 novembre 2019 – 10h00 à 16h00

