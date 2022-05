Tournoi de Baby-Foot Maison de Quartier La Touche Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Tournoi de Baby-Foot Maison de Quartier La Touche, 18 janvier 2020 13:00, Rennes. Samedi 18 janvier 2020, 13h00 Sur place Sur inscription, 5€ par équipe https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-la-touche/evenements/tournoi-de-baby-foot/ Tournoi de Baby-Foot en équipe Maniez les manettes, affrontez vos adversaires ! > Par équipe de 2, 5€ l’inscription par équipe > 10 équipes maximum > Système de poule / Phases finales / Consolantes > Selon les règles officielles du baby-foot Maison de Quartier La Touche, samedi 18 janvier – 13h Inscriptions ici : https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-la-touche/evenements/tournoi-de-baby-foot/ Merci à la MJC Pacé et à la MQ La Bellangerais pour leur participation ! Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon 35706 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine samedi 18 janvier 2020 – 13h00 à 17h00

