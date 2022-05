Prélude à la Nuit du Jeu Maison de Quartier La Touche Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Prélude à la Nuit du Jeu Maison de Quartier La Touche, 30 novembre 2019 14:00, Rennes. Samedi 30 novembre 2019, 14h00 Sur place Gratuit Jouez en famille ! Le temps de PréLude à la Nuit du Jeu permet de jouer en famille. Des jeux adaptés aux enfants seront menés par des animateurs. > Jeux de société, espace-jeux symboliques, jeux géants. > Événement gratuit Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon 35706 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine samedi 30 novembre 2019 – 14h00 à 19h00

