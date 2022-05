Nuit du Jeu Maison de Quartier La Touche Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Nuit du Jeu Maison de Quartier La Touche, 30 novembre 2019 20:00, Rennes. Samedi 30 novembre 2019, 20h00 Sur place Gratuit Une nuit pour jouer ! ■ Chaque année, fin novembre, et ce depuis 2002, la Nuit du Jeu rassemble plusieurs centaines de joueurs nocturnes à la Maison de Quartier La Touche. → Cette année, nous vous donnons rendez-vous le samedi 30 novembre, de 20h à 5h du matin ! ← On y croise les accros des jeux de société, jeux d’ambiance ou jeux de stratégie, mais aussi un public de curieux avides de découvertes. Au gré des salles, on peut se défier à coups de manettes sur des jeux vidéo, éclater ses potes aux jeux en réseau, ou encore participer à une initiation de jeux de rôle, de jeux de figurines, de cartes Magic… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges ! ■ Point restauration sur place : tartes salées, gâteaux, crêpes, boissons… De quoi garder des forces pour toute la nuit ! ■ Événement gratuit Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon 35706 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine samedi 30 novembre 2019 – 20h00 à 05h00

Détails Heure : 20:00 - 05:00 Catégories d'évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine