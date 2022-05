Noël du Quartier La Touche Maison de Quartier La Touche Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Noël du Quartier La Touche Maison de Quartier La Touche, 18 décembre 2019 14:30, Rennes. 18 et 19 décembre 2019 Sur place Entrée libre et gratuite http://www.mdqlatouche.com, contact@mdqlatouche.com, 0299544512 Noël de Quartier pour tous Envie de Magie et de Mystère ? Alors venez participer aux événements féériques de Noël, organisés par la Maison de Quartier La Touche, le 18 et le 19 décembre MERCREDI 18 : 14h30 : boum pour les enfants et les ados du quartier 17h30 : arrivée du Père Noël JEUDI 19 : 10h : spectacle musical pour la petite enfance Tous ces événements sont gratuits ! Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon 35706 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mercredi 18 décembre 2019 – 14h30 à 17h00

