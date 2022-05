Marché créatif Maison de Quartier La Touche Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Marché créatif Maison de Quartier La Touche, 8 février 2020 13:00, Rennes. Samedi 8 février 2020, 13h00 Sur place Entrée libre Embarquez pour notre tout premier marché créatif ! L’idée ? Découvrir, apprendre et réaliser ! Embarquez pour notre tout premier marché créatif ! √ L’idée ? Découvrir, apprendre et réaliser ! Une dizaine d’artistes nous feront l’honneur de leur présence, pour vous faire découvrir leurs réalisations, mais également pour vous faire tester leur technique, leur art, à travers des petits ateliers ! → Peinture, mosaïque, collage, modelages, dessin… → Les œuvres exposées seront en vente ← ▌L’événement est gratuit et ouvert à tous ▌ Ouverture des portes à 13h, fermeture à 17h Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon 35706 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine samedi 8 février 2020 – 13h00 à 17h00

Détails Heure : 13:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Maison de Quartier La Touche Adresse 6 rue cardinal Paul Gouyon Ville Rennes lieuville Maison de Quartier La Touche Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Maison de Quartier La Touche Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Marché créatif Maison de Quartier La Touche 2020-02-08 was last modified: by Marché créatif Maison de Quartier La Touche Maison de Quartier La Touche 8 février 2020 13:00 Maison de Quartier La Touche Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine