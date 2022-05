Escapade en Martinique Maison de Quartier La Touche Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Escapade en Martinique Maison de Quartier La Touche, 6 mars 2020 18:30, Rennes. Vendredi 6 mars 2020, 18h30 Sur place Entrée payante, sur inscription à l’accueil de la Maison de Quartier Repas de Quartier Nous repartons pour une troisième édition du repas de quartier La Touche. Cette année, décollons tout droit vers la Martinique, autour d’un repas ensoleillée, d’une ambiance tropicale et d’une déco colorée ! Au menu : punch / brochettes d’accras de morue sur son lit de salade / colombo de poulet et riz / flan coco et gâteau à l’ananas / verre de vin Tarifs : 15€ par adulte 5€ par enfant Inscriptions au secrétariat avant le 3 mars Infos : contact@mdqlatouche.com Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon 35706 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine vendredi 6 mars 2020 – 18h30 à 22h00

