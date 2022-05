Atelier Poussette – Les Samedis de La Touche Maison de Quartier La Touche Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Atelier Poussette – Les Samedis de La Touche Maison de Quartier La Touche, 19 octobre 2019 09:00, Rennes. Samedi 19 octobre 2019, 09h00 Sur place Entrée gratuite, sur inscription contact@mdqlatouche.com, 02 99 54 45 12 Atelier cuisine avec votre enfant (0 – 3 ans) Vous êtes jeune parent ? Venez faire un atelier cuisine avec votre enfant (0 – 3 ans) #cookiepanda Gratuit – Sur inscription > contact@mdqlatouche.com / 02 99 54 45 12 Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon 35706 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine samedi 19 octobre 2019 – 09h00 à 12h00

Détails Heure : 09:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Maison de Quartier La Touche Adresse 6 rue cardinal Paul Gouyon Ville Rennes lieuville Maison de Quartier La Touche Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Maison de Quartier La Touche Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Atelier Poussette – Les Samedis de La Touche Maison de Quartier La Touche 2019-10-19 was last modified: by Atelier Poussette – Les Samedis de La Touche Maison de Quartier La Touche Maison de Quartier La Touche 19 octobre 2019 09:00 Maison de Quartier La Touche Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine