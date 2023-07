Théâtre : Qui dit mots, Dimey Maison de Quartier – La Maison Bleue Rennes, 27 août 2023, Rennes.

Du 2023-08-27 16:00 au 2023-08-28 18:00.

Hommage à Bernard Dimey, poète à l’écriture en verve et haute en couleur. Une théâtralisation de certains de ses textes qui fait revivre le Paris canaille des années 50-60 avec une dizaine de personnages pittoresques qui se croisent dans l’ambiance familiale du « Gerpil », bistrot tenu par la bienveillante Marie-Louise.

Quand le théâtre donne vie à la poésie et fait revivre un pan de notre passé, les quartiers populaires comme l’était le quartier St Martin.

Avec l’interprétation de Catherine Riverain et Eddy Frogeais. Une mise en image de Didier Leroy.

Maison de Quartier – La Maison Bleue 123 Boulevard de Verdun, Rennes, France Rennes 35000