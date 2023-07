Spectacle Les Miss Trinquettes Maison de Quartier – La Maison Bleue Rennes, 25 août 2023, Rennes.

Spectacle déambulatoire de la la Compagnie Sonjévéyés, départ de La Maison Bleue arrivée aux Prairies Saint-Martin, Vendredi 25 août, 18h30 1

Du 2023-08-25 18:30 au 2023-08-25 20:30.

Tout public, à partir de 6 ans.

Deux poupées, haut perchées sur des gambettes bien fuselées, complices, dansent, rient à plein poumons et se chamaillent. Ces coquettes, follettes, sèment sur leur passage sourires, clins d’œil et taquineries … Suivez-les, c’est une invitation pour une promenade joyeuse et colorée.

Maison de Quartier – La Maison Bleue 123 Boulevard de Verdun, Rennes, France Rennes 35000