A vol d’oiseau – Balade sonore entre Maurepas et la Bellangerais Maison de quartier La Bellangerais, 6 juillet 2020 10:00, Rennes. 6 – 31 juillet 2020 Sur place Balade en accès libre à réaliser en autonomie (il faut avoir des écouteurs et un portable lisant les QR codes) comptoir@comptoirdudoc.org, 02 23 42 44 37, https://www.comptoirdudoc.org/evenements/vol-doiseau-0 Balade sonore entre La Bellangerais et Maurepas, proposée par Comptoir du Doc A vol d’oiseau est un parcours pour les oreilles, au cœur de Maurepas et de La Bellangerais. Une balade faite de détours, d’arrêts, de points d’écoute, pour prendre le temps de se perdre et d’entendre les murmures de ces quartiers…

Cette balade est composée de dix pastilles sonores de quelques minutes, à écouter étape par étape, dans les espaces décrits dans le flyer téléchargeable. Vous trouverez le parcours, les dix sons à télécharger et des photographies de chaque point d'écoute en scannant le QR code sur le flyer. Flyer à télécharger sur notre site : https://www.comptoirdudoc.org/evenements/vol-doiseau-0 Durée : 1h20 (dont 30min de marche) – en libre accès et de manière autonome Une initiative de Comptoir du Doc, avec Cet été à Rennes. Maison de quartier La Bellangerais 5 Rue du Morbihan 35708 Rennes

