Journée sur le répit parental le samedi 19 novembre 2022 à RENNES (gratuit et ouvert à tous). Maison de quartier La Bellangerais, 5 rue du Morbihan, RENNES, Ille-et-Vilaine, 19 novembre 2022 09:30, Rennes Samedi 19 novembre, 09h30 Sur place Journée gratuite qui ouvrira ses portes dès 9h30 et se terminera à 16h30. https://www.helloasso.com/associations/federation-familles-rurales-d-ille-et-vilaine/evenements/conference-voyage-en-terre-parentale

Gratuit de 9h30 à 16h30. Pour les parents, les professionnels et les enfants (dès 3 ans): Tables rondes, conférence spectacle, exposition, stands ressources, espaces parents enfants… Le samedi 19 novembre aura lieu à la maison de quartier de la Bellangerais à Rennes, une journée sur le thème du répit parental : « Parents fatigués, parents débordés, prendre soin de soi ». Cette journée organisée par le Comité Partenarial Parentalité 35 est à destination des parents et des professionnels. Elle a pour but de faire connaître l’offre d’accompagnement possible pour les parents et de soutenir les liens entre partenaires associatifs. Cette journée gratuite ouvrira ses portes dès 9h30 et se terminera à 16h30. Le matin, auront lieu deux tables rondes avec des témoignages de parents et de professionnels du soutien à la parentalité. L’après-midi aura lieu une conférence spectacle « Voyage en Terre Parentale » (par Isabelle Pénin) et un jeu de piste pour les enfants. Attention il est nécessaire de s’inscrire pour la conférence et pour le jeu de piste via le lien suivant, les places sont limitées. https://www.helloasso.com/associations/federation-familles-rurales-d-ille-et-vilaine/evenements/conference-voyage-en-terre-parentale Toute la journée en continu, vous pourrez découvrir l’exposition d’Emma CLIT « Fallait demander », profiter d’espaces parents-enfants avec le LAEP Tricotin et le village éducatif des Merveilles de Maria. La librairie « La courte échelle » vous proposera différentes lectures pour les parents et les enfants. Vous pourrez également rencontrer des professionnels sur différents stands ressources (Allo Parlons d’Enfants, l’UDAF, Sources, Parental’idée, le pôle ressources handicap, PAREO…) Plus d’infos sur notre page facebook Comité Partenarial Parentalité 35 ou par mail comiteparentalite35@gmail.com https://www.facebook.com/events/1175121463043936?ref=newsfeed Maison de quartier La Bellangerais, 5 rue du Morbihan, RENNES, Ille-et-Vilaine 5 rue du Morbihan, RENNES 35700 Rennes Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine samedi 19 novembre – 09h30 à 16h30

