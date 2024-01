Match d’improvisation Maison de quartier La Bellangerais Rennes, 13 janvier 2024, Rennes.

Match d’improvisation Maison de quartier La Bellangerais Rennes Samedi 13 janvier, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-13 20:30

Fin : 2024-01-13 22:00

Les Caucus’tadors auront le privilège de recevoir leurs confrères rennais Freepoules pour des joutes endiablées lors d’un match d’improvisation. Samedi 13 janvier, 20h30 1

https://www.helloasso.com/associations/val-vivre-aux-longs-champs/evenements/match-d-improvisation-caucus-tadors-les-freepoules?fbclid=IwAR0GNFeeIxWxqEYZNoBCw4owzv1IoctqgJibB3qV1jTHfb39MTL1UBkPqxo

Quoi de mieux qu’un match pour démarrer l’année en fanfare ? Un match âpre, haletant, physique où presque tous les coups d’impro seront permis !

Les Caucus’tadors auront le privilège de recevoir leurs confrères rennais Freepoules pour des joutes endiablées.

Mettez vos casques car les bons mots et les chutes risquent de voler !

Maison de quartier La Bellangerais 5, rue du Morbihan 35000 RENNES Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine