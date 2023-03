Spectacle « Elles, l’autre mémoire » de la Compagnie Les Combats Ordinaires Maison de Quartier Francisco Ferrer, Rennes, Ille-et-Vilaine Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Spectacle « Elles, l’autre mémoire » de la Compagnie Les Combats Ordinaires Maison de Quartier Francisco Ferrer, Rennes, Ille-et-Vilaine, 17 mars 2023 19:30, Rennes. Portraits de femmes exceptionnelles : artistes, scientifiques, inventrices, militantes… Avec Caroline Alaoui et Audrey Caille. Spectacle suivi d’une discussion. Réservation conseillée. Vendredi 17 mars, 19h30 1 Portraits de femmes exceptionnelles : artistes, scientifiques, inventrices, militantes… entre humour, poésie et émotion.

Avec Caroline Alaoui et Audrey Caille de la Compagnie Les Combats Ordinaires À partir de 11 ans.

45 minutes de spectacle, suivi d’une discussion

Réservation conseillée à l’accueil de la Maison de Quartier Francisco Ferrer, 40 rue Montaigne – 35200 Rennes Maison de Quartier Francisco Ferrer, Rennes, Ille-et-Vilaine 40 rue Montaigne 35200 Rennes Francisco-Ferrer – Vern – Poterie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine **Portraits de femmes exceptionnelles : artistes, scientifiques, inventrices, militantes… entre humour, poésie et émotion.**

Avec Caroline Alaoui et Audrey Caille de la Compagnie _Les Combats Ordinaires_ * À partir de 11 ans.

* 45 minutes de spectacle, suivi d’une discussion

* Réservation conseillée à l’accueil de la Maison de Quartier Francisco Ferrer, 40 rue Montaigne – 35200 Rennes

Détails Heure : 19:30 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Maison de Quartier Francisco Ferrer, Rennes, Ille-et-Vilaine Adresse 40 rue Montaigne 35200 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Maison de Quartier Francisco Ferrer, Rennes, Ille-et-Vilaine Rennes

Maison de Quartier Francisco Ferrer, Rennes, Ille-et-Vilaine Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Spectacle « Elles, l’autre mémoire » de la Compagnie Les Combats Ordinaires Maison de Quartier Francisco Ferrer, Rennes, Ille-et-Vilaine 2023-03-17 was last modified: by Spectacle « Elles, l’autre mémoire » de la Compagnie Les Combats Ordinaires Maison de Quartier Francisco Ferrer, Rennes, Ille-et-Vilaine Maison de Quartier Francisco Ferrer, Rennes, Ille-et-Vilaine 17 mars 2023 19:30 Maison de Quartier Francisco Ferrer, Rennes, Ille-et-Vilaine Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine