Stage de radio pour les 10-14 ans Maison de Quartier Francisco Ferrer, Rennes, Ille-et-Vilaine, 17 avril 2023 14:00, Rennes. Ateliers de radio avec Quartier des Ondes. Visite de l’exposition Anima(ex)musica avec reportage le jeudi 20 avril aux Champs Libres. 17 – 21 avril 1 Maison de Quartier Francisco Ferrer Stage de radio pour les 10-14 ans Du 17 au 21 avril, 14h-17h Maison de Quartier Francisco Ferrer Ateliers de radio avec Quartier des Ondes. Visite de l’exposition Anima(ex)musica avec reportage le jeudi 20 avril aux Champs Libres. En pratique Tarif : de 50 € à 100 € selon quotient familial

de 70 € à 140 € avec accueil de loisirs à la journée Inscription à l’accueil de la Maison de Quartier Francisco Ferrer 40 rue Montaigne, 35200 Rennes

02 99 22 22 60

contact@mqff.fr Maison de Quartier Francisco Ferrer, Rennes, Ille-et-Vilaine 40 rue Montaigne 35200 Rennes Francisco-Ferrer – Vern – Poterie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

