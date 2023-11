Perception MAISON DE QUARTIER DE VILLEJEANE, 14 janvier 2024, RENNES.

Perception MAISON DE QUARTIER DE VILLEJEANE. Un spectacle à la date du 2024-01-14 à 15:00 (2024-01-13 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Perception est un spectacle interactif, plein d’humour et d’émotions fortes. Vous en ressortirez avec une question en tête : « Comment fait-il ?! »Grâce à ses capacités, Mathieu peut deviner le nom de votre meilleur ami d’enfance, un souvenir que vous seul avez en tête et le code de votre carte bleue… Impossible ? Pas pour Mathieu ! Une pointe de psychologie, quelques techniques et une bonne dose d’intuition vont lui permettre de vous transporter dans un autre univers et vous faire vivre une expérience unique. Artiste : Mathieu Chesneau Perception

MAISON DE QUARTIER DE VILLEJEANE RENNES 2 rue de Bourgogne Ille-et-Vilaine

