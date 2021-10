Rennes Maison de quartier de Villejean Ille-et-Vilaine, Rennes Version originale non sous titrée, par la Cie Boréales Maison de quartier de Villejean Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Version originale non sous titrée, par la Cie Boréales Maison de quartier de Villejean, 9 janvier 2022 15:00, Rennes. Dimanche 9 janvier 2022, 15h00 Sur place Tarif 4 et 2 € fettaar.35@gmail.com, 0612492379 Ce spectacle c’est du “air cinéma”. Il propose une succession de tableaux en play-back. Une bande son originale, des situations cocasses et burlesques. Version Originale non sous titrée Par la Cie Boréales. Ce spectacle c’est du “air cinéma”. À partir de répliques célèbres de cinéma, le spectacle propose une succession de tableaux en play-back. Une bande son originale, des situations cocasses et burlesques. Théâtre ici et là! FETTAAR Maison de quartier de Villejean 2 rue de Bourgogne, 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine dimanche 9 janvier 2022 – 15h00 à 16h30

