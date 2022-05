A votre santé ! pour une santé féministe des femmes et des filles ! Maison de quartier de Villejean Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

A votre santé ! pour une santé féministe des femmes et des filles ! Maison de quartier de Villejean, 23 novembre 2019 17:30, Rennes. Samedi 23 novembre 2019, 17h30 Sur place Entrée Libre et gratuite Venez échanger sur des stands d’information et dans des groupes de paroles sur diverses thématiques EVENEMENT ORGANISE DANS LE CADRE DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES Filles et femmes, nous avons toutes des anecdotes à raconter sur nos parcours de soin, nos rencontres avec différent.es professionnel.les de santé… Des anecdotes drôles, parfois un peu absurdes, de bonnes expériences mais aussi beaucoup trop souvent des souvenirs de gêne, de malaise. Venez échanger sur des stands d’information et dans des groupes de paroles sur diverses thématiques : – les discriminations subies dans un parcours de santé – la contraception – la ménopause – les violences intimes – le consentement à l’acte Vous serez accompagné.es par nos militant.es et par les géniaux : Dr Kpote, des sages-femmes du pôle physiologique de la Sagesse et Dr Harlicot (spécialiste de la reconstruction post violences). Des livres de Librairie La Nuit des temps seront en vente durant l’événement. Le Programme : – Ouverture à 17h du hall avec les stands d’information – 18h-19h30 : ateliers-débats par petits groupes – 19h30 : apéritif convivial offert par l’association lien vers l’évènement Facebook : https://www.facebook.com/events/511721436333915/ Maison de quartier de Villejean 2 rue de Bourgogne, 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine samedi 23 novembre 2019 – 17h30 à 21h00

