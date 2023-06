Braderie de Villejean Maison de quartier de Villejean Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

La braderie de Villejean aura lieu le 3 septembre 2023.

Les inscriptions commencent le 10 juin 2023 de 14h à 18h à la Maison de Quartier de Villejean*, au tarif de 5€ l’emplacement ! (Prévoir une pièce d’identité)

Venez nombreux !!!

Il sera ensuite possible de s’inscrire à la Maison de Quartier, du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h, ou le samedi de 14h à 18h.

*2 rue de Bourgogne, 35000 RENNES – Tél : 02 99 59 04 02 – site : www.mqvillejean.fr

Contact : braderievillejean@gmail.com
Maison de quartier de Villejean
2 rue de Bourgogne, 35000 RENNES

