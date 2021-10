Rennes Maison de l'Architecture et des Espaces de Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes Présentation du livre “Savina, le Corbusier, de l’art celtique à la sculpture” par les auteurs Maison de l’Architecture et des Espaces de Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Présentation du livre “Savina, le Corbusier, de l’art celtique à la sculpture” par les auteurs Maison de l’Architecture et des Espaces de Bretagne, 4 décembre 2021 16:00, Rennes. Samedi 4 décembre, 16h00 Sur place Ouvert à toutes et tous. Gratuit. Inscriptions par mail à : secretaire@kendeskin.bzh secretaire@kendeskin.bzh Présentation du livre “Savina, le Corbusier, de l’art celtique à la sculpture” Pascal Aumasson et Yves Brand’honneur, auteurs du livre “Savina, Le Corbusier, de l’art celtique à la sculpture” présentent leur ouvrage. Ces deux spécialiste du mobilier breton – l’un est historien de l’art et conservateur de musée, l’autre est artisan ébéniste et Meilleur Ouvrier de France – ont travaillé pendant 3 ans et réuni 250 images dont beaucoup ine dites. L’ouvrage contient photographies, archives, lettres illustre es, et l’inte grale des sculptures J.S. – L.C. Maison de l’Architecture et des Espaces de Bretagne 8 rue du Chapitre 35000 Rennes 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine samedi 4 décembre – 16h00 à 17h30

