“Racine se répète” par le Théâtre de la Gâterie Maison de la Poésie Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

“Racine se répète” par le Théâtre de la Gâterie Maison de la Poésie, 12 juin 2022 16:30, Rennes. Dimanche 12 juin, 16h30 Sur place Prix libre fettaar.35@gmail.com Oreste aime Hermione. Pyrrhus aime Andromaque. Pierre aime l’une. Clarisse aime l’autre. Les acteurs aiment Racine. L’amour n’est pas un oiseau mit en cage. Mais la cage s’ouvre et l’oiseau meure. «Racine se répète» par le théâtre de la Gâterie. Oreste aime Hermione. Pyrrhus aime Andromaque. Pierre aime l’une. Clarisse aime l’autre. Les acteurs aiment Racine et répètent ses tragédies. L’amour n’est pas un oiseau qu’on met en cage. Mais si la cage s’ouvre, il arrive que l’oiseau meure. Organisé par la FETTAAR “Théâtre ici et là!” et la Maison de la Poésie Maison de la Poésie 47 rue Armand Rébillon 35064 Rennes Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine dimanche 12 juin – 16h30 à 17h45

Détails Heure : 16:30 - 17:45 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Maison de la Poésie Adresse 47 rue Armand Rébillon Ville Rennes Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Maison de la Poésie Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Maison de la Poésie Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

“Racine se répète” par le Théâtre de la Gâterie Maison de la Poésie 2022-06-12 was last modified: by “Racine se répète” par le Théâtre de la Gâterie Maison de la Poésie Maison de la Poésie 12 juin 2022 16:30 Maison de la poésie Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine