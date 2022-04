“Le Hongre Pie” Tiré de “Le cheval de Tolstoï” Par le Théâtre d’Urgence Maison de la Poésie Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

“Le Hongre Pie” Tiré de “Le cheval de Tolstoï” Par le Théâtre d’Urgence Maison de la Poésie, 12 juin 2022 15:00, Rennes. Dimanche 12 juin, 15h00 Sur place P¨rix libres fettaar.35@gmail.com ” Un jeu ludique où le langage du corps prend toute sa place Cette adaptation conte le récit initiatique du cheval Hongre Pie. Il nous parle de discriminations et de sa quête incessante d’amour…” ” Le Hongre Pie ” Théâtre d’Urgence. D’après la nouvelle ” Le Cheval ” de Léon Tolstoï.Le regard lucide d’un cheval sur les hommes !

Détails Heure : 15:00 - 16:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Maison de la Poésie Adresse 47 rue Armand Rébillon Ville Rennes Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Maison de la Poésie Rennes Departement Ille-et-Vilaine

