MOOC jardiner avec le vivant Maison de la consommation et de l’environnement, 28 mars 2022 12:00, Rennes. 28 mars – 22 mai Sur place gratuit https://www.mce-info.org/mooc-jardiner-avec-le-vivant-mode-demploi/ Le MOOC « Jardiner avec le vivant » aborde le jardin et les éléments qui le composent à travers les principes et techniques proposés dans un jardin au naturel. Le MOOC « Jardiner avec le vivant » aborde le jardin et les éléments qui le composent à travers les principes et techniques proposés dans un jardin au naturel. Il propose d’initier un changement de regard sur le lien à la nature et d’apporter les connaissances nécessaires à la compréhension du fonctionnement biologique d’un jardin, pour inciter les participant·es à prendre soin du vivant dans leur jardin. Cette formation gratuite est développée par plusieurs associations bretonnes : Bretagne vivante, Eau et rivières de Bretagne, la Maison de l’agriculture biologiquedu Finistère, Vert le jardin et la Maison de la consommation et de l’environnement. Inscription : https://mooc.tela-botanica.org/ Maison de la consommation et de l’environnement 48 bd magenta, rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine lundi 28 mars – 12h00 à 23h59

