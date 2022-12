L’alimentation autrement : exposition photo sonore Maison de la consommation et de l’environnement, 19 décembre 2022 09:30, Rennes.

19 décembre 2022 – 24 février 2023 Sur place entrée libre http://www.mce-info.org/alimentation-autrement-exposition-photo-sonore/

Offrir de la reconnaissance et de la visibilité aux acteurs de l’alimentation durable, c’est l’objectif de «l’Alimentation Autrement» : une collection de 12 podcasts complétée par une exposition photo

Offrir de la reconnaissance et de la visibilité aux acteurs de l’alimentation durable en Bretagne, c’est l’objectif du projet « Alimentation Autrement #2 » : une collection de 12 reportages radiophoniques complétée aujourd’hui par une exposition photographique et sonore présentée pour la première fois à la Maison de la consommation et de l’environnement, du 25 novembre 2022 au 24 février 2023.

L’alimentation autrement : la promotion d’une alimentation saine et durable d’abord sur les ondes bretonnes

Le projet L’Alimentation Autrement, coordonné par la CORLAB* et la MCE**, vise à médiatiser des projets et initiatives portées par des acteurs et actrices du territoire qui participent à la promotion d’une alimentation saine et durable en Bretagne. La collection propose 12 reportages diffusés sur les ondes de 18 radios adhérentes à la CORLAB, réparties sur l’ensemble du territoire régional.

Les 12 reportages “Alimentation autrement” traitent de différentes thématiques, qui souvent se recoupent :

Justice sociale : des initiatives solidaires à destination des publics en situation de fragilité économique et sociale

Éducation à l’alimentation : des actions socio-éducatives déclinées sur le territoire

Lutte contre le gaspillage alimentaire : des solutions innovantes et accessibles

Transition agricole : des pratiques agricoles écologiques et durables à moindre impact environnemental

Transition alimentaire : des actions de sensibilisation afin d’encourager des modes de consommation vertueux et favorables à la santé et (circuits courts, alimentation de saison…)

Dynamiques territoriales : des dynamiques à l’œuvre dans le cadre des projets alimentaires territoriaux (labellisés ou en cours de construction).

Ces reportages ont inspiré le photographe Goulven Le Bahers pour une série de portraits.

Durant l’été, appareil en main, Goulven a pris la route, sur les pas des reporters des radios locales qui ont enregistré ces reportages l’année dernière. Gardant comme fil conducteur les thématiques abordées dans les entretiens, le photographe nous propose une exposition emplie d’humanité, d’entraide et de respect.

Au fil des rencontres se dévoile la réalité quotidienne d’initiatives, de projets, d’innovations et d’opportunités offertes par les acteurs de la transition alimentaire en Bretagne. « Il faut créer un lien entre les habitants et leur territoire, on a des spécificités avec un climat, mais aussi des variétés locales et il faut qu’ils s’en emparent. C’est quand même bien bête d’aller acheter des pommes à l’autre bout du monde. ». Gaspillage alimentaire, justice sociale, transition alimentaire et agricole, éducation à l’alimentation : des témoignages d’acteurs, bénévoles, salariés, paysans, bénéficiaires sont mis en valeurs dans des extraits disponibles en écoute tout au long de l’exposition.

Parmi les actions présentées, on découvre des distributions : « Ça m’a montré que les gens étaient vraiment dans le besoin et que si on n’était pas là, ils auraient du mal à s’en sortir. », des lieux vivants, des initiatives participatives, des visites de fermes : « On n’a rien à cacher, le consommateur est là et voit nos produits, nos vaches […] et on a un échange humain ! », des relocalisations de la production, des mises à disposition de terrains pour de futurs paysans, des ateliers cuisines « On fait ça d’une manière pédagogique, certes, mais d’une manière ludique surtout, dans un moment de loisir, de plaisir, de rigolade. »…

>> Exposition visible dans les locaux de la Mce, 48 bd Magenta à Rennes du 25 novembre au 24 février. Entrée libre aux horaires d’ouverture.

Le projet « Alimentation autrement #2 » est co-piloté par la CORLAB* et la MCE** et conduite avec le soutien de l’ADEME, de l’ARS et de la DRAAF Bretagne dans le cadre de l’Appel à Projets 2020 « Promotion d’une alimentation saine et durable ».

*Coordination des radios locales et associatives de Bretagne, **Maison de la Consommation et de l’Environnement

Maison de la consommation et de l’environnement 48 bd magenta, rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

